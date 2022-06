Benjamin Rousse s’intéresse à une approche globale du design qui s’intègre dans la vie de tous les jours, tout en interrogeant l’espace et l’objet.

Des objets, des espaces, simples et fonctionnels conjuguant esthétisme et gaité.Un rapport entre forme/fonction, plein/vide et matière/poésie.Si Benjamin Rousse recherche la modularité, c’est davantage l’interactivité qui l’intéresse.

Son travail n'est plus à prouver, le design est important et commence dès le coup de téléphone, cerner la demande, les attentes, budgets.... pour répondre au mieux aux exigences des clients. Pour Benjamin Rousse un designer est un maître d'œuvre de l'éthique et de l'esthétique, une personne qui gère tous les corps d'état de métiers pour livrer en bon et due forme le projet au client. Une confiance irrévocable, un seul interlocuteur.

Le design est un facteur de développement pour les entreprises, il collabore de plus en plus avec des entreprises à la recherche d'originalité, facteur majeur de distinction et de crédibilité, d'image de marque.

Son parcours professionnel est varié. Il développe des concepts, du mobilier, scénographies pour des éditeurs, marques, galeries et particuliers. Il a eu l’occasion de travailler pour L’EDITO, Atelier Espinosa, Duravit, Forbo, le Groupe Cardinal, le Grand Lyon, Veolia, Bensimon ...Son travail est le reflet du personnage : simple, franc, curieux, poétique.

Il a participé à plusieurs expositions : LYON CITY DESIGN au grand hôtel Dieu à Lyon (prix du public pour son banc Galet), PARIS DESIGN WEEK, HOME vivre le design Eurexpo, DESIGN TOUR Lyon 2013 à laquelle il s'est vu remettre le prix "coup de cœur" du jury pour sa scénographie et son travail, Designer's Days (D'DAYS) ainsi que "5 ans du concept store Home autour du Monde BENSIMON à Lyon", GAULTHIER JUNIOR.

Dessiner le contour de la simplicité