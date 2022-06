Itinéraire d’une passionnée :

Après un passage à Pivaut puis diplômée en Architecture et Décoration Intérieure, Stéphanie PERROIN exerce à VANNES pendant 6 ans le statut de designer d’espace mêlant cuisine et aménagement intérieur haute gamme. Native de Loire-Atlantique, c’est en JANVIER 2013 que cette artiste dans l’âme pose ses valises à la BAULE à proximité de l’Avenue LAJARRIGE attendant de réinventer ou de créer avec vous une nouvelle dimension à votre intérieur.

Ethique, d’une architecte [ d’intérieur ] : « D’une pensée naît une idée, d’un crayon naît un projet »

Toutes démarches pour aménager, rénover un espace privé ou professionnel nécessite une étude approfondie sur le lieu. A votre écoute, nous prenons en compte votre façon de vivre les choses en respectant vos choix et désirs. Après étude de votre projet, nous vous apportons une réponse précise et personnalisée, validée par des plans et dessins à la main. La réalisation se voit confiée à des entreprises qualifiées et compétentes de la région, assurant ainsi une réactivité et une proximité vis-à-vis du client. Stéphanie, vous accompagne du simple forfait conseil jusqu’à sa réception, en passant si besoin, par une séance shopping accompagnée.