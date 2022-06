Céline Lhuillier est une jeune designer française

Céline Lhuillier diplômée de l’ENSAN 2009 (DNSEP mention). Elle fonde en 2011 son studio de design GAD à Nancy et défend avec ferveur des valeurs de savoir-faire hérités, de traditions, de patrimoine et d’histoires avec un regard constant vers l’innovation. Ces collaborations avec un tissu artisanal et industriel de la grande région s’étendent de l’intervention en design produit jusqu’au design management (Direction Artistique). Dans la démonstration de sa discipline comme discipline transversale, à la jonction d’univers aussi différents que complémentaires, elle explique le design comme un outil formidable de rencontres, d’innovations, de fraicheur et de proactivité. Elle se positionne ainsi volontairement comme passerelle et faiseuse de liens .Pollinisant et provoquant au sein de son agence un carrefour d’échanges entre ces commanditaires / partenaires facilitant ainsi avec inertie de nouveaux projets collaboratifs jusqu’alors inexploités. Afin d’initier justement à la discipline design et d’en démystifier le nom et l’usage, elle intervient lors de conférences démontrant par l’exemple l’intérêt d’ordre général de la discipline.