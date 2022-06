Diplomée de la Martinère Terreaux à Lyon, Julie Montbrizon officie comme architecte d'intérieur, designer, et scénographe depuis 10ans d'abord sur Lyon, et depuis quelques années sur l'Auvergne et principalement le Puy de Dôme, précisemment sur Clermont Ferrand. Architecte d'intérieur, designer et Scénographe, c'est en fait un seul et même métier l'agencement, la création, la personnalisation. Que le chantier soit personnel, public ou événementiel, son travail s'effectue toujours par l'écoute du client avant tout sur chacun de ses projets architecture d'intérieur d'un lieu, design de mobilier, décoration d'intérieur ou scénographie.

Ses bureaux d'architecte d'intérieur , de designer de mobilier et de scénographe événementiel à Clermont-Ferrand sont ouverts du lundi au vendredi de préférence sur rdv mais vous pouvez pousser la porte de la décoratrice au hasard de votre ballade dans Clermont-Ferrand à l'adresse suivante : B.O Collectif 4 rue Savaron 63 000 Clermont Ferrand.

Toujours disponible pour toute la région Auvergne et surtout le département du Puy de Dome, Julie Montbrizon, se déplace pour tous vos projets d'architecture d'intérieur, de décoration d'intérieur, de design de mobilier sur-mesure, ou de scénographie événementiel, sans frais pour le premier contact.