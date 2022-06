Présente depuis plus de 30 ans sur le marché de la construction bois, l'entreprise familiale Myotte-Duquet est heureuse de vous présenter son savoir-faire. Située à Fournets-Luisans dans le Haut-Doubs, nous comptons une vingtaine de personnes dont un bureau d'études et des équipes d'atelier et de chantier. Nous réalisons des constructions bois très performantes ainsi que des réhabilitations thermiques dans toute la Franche-Comté, régions limitrophes et Suisse romande