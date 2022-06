Bureau d'architecture d'intérieur, s'occupant des domaine privés , publics et entrepreneurials comme l'hôtellerie, hôpitaux/cliniques, bureaux et commerces, résidences privés etc. Je m'occupe de tous les aspects de l'architecture d'intérieure des que les gros œuvres sont terminées, y inclus du design des meubles, tissus et autres objets.