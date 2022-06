Architecture, design d’intérieur et menuiserie, Wellhome vous apporte des solutions d’agencements pratiques et contemporaines en neuf ou en rénovation. Les multiples compétences au sein de notre équipe permettent de répondre à vos besoins d’architecture intérieure en terme d’optimisation de l’espace dans un projet de rénovation ou de construction, ou, de façon plus ponctuelle sur la conception de votre cuisine, salle de bain, dressing, escalier, mobilier sur mesure, terrasse…

Tous nos projets sont créés entièrement sur mesure et dessinés par Franck le designer de l’équipe, puis fabriqués et posés par nos menuisiers d’agencement / ébénistes qualifiés, expérimentés, et fiers de leur métier ! Nous nous appuyons également sur notre réseau de partenaires (métalliers, carreleur, plombiers, peintres, etc) pour nous permettre de vous proposer une offre clé en main. Que ce soit une salle de bain, une cuisine, une terrasse ou tout autre agencement, nous restons votre interlocuteur unique, de la conception à la livraison du projet.

Nos compétences en architecture & design d’intérieur et en menuiserie vous permettent ainsi de bénéficier d’une vue globale de votre projet, intégrant toutes les données en terme de faisabilité, de contraintes techniques, de choix de matériaux, couleurs, budget, etc.

Ci-dessous quelques illustrations de projets réalisés ou en cours de réalisation.

Découvrez notre concept et créez la différence…