Après une formation en France (Penninghen, LISAA), puis en Italie (Institut Européen du Design) et quelques collaborations avec des agences, je prends un statut d’indépendant en 1998.

De mes origines métissées de Bretagne et d’Afrique, je conserve et amplifie le besoin de mixer les influences et les disciplines (objets, mobilier, signalétique, scénographie, création textile, etc.), toujours avec la même exigence, curiosité et enthousiasme.

Mon travail s’articule autour d’un questionnement sur les archétypes de nos modes de vie, et une volonté de dépasser les modes et le simple aspect stylistique à travers des créations poétiques, élégantes et raffinées où la matière et la couleur surgissent et font vibrer des lignes épurées et intemporelles.

Mes créations sont éditées par Désio, Flam&Luce, Granville gallery, Kilims Ada, Serax, Ligne Roset, Le Monde Sauvage, Toulemonde Bochart, Saint-Louis ou Hermès.