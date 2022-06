Tektolab conçoit et optimise ses projets autour des objectifs des bâtiments basse consommation ou passifs, recherchant la mise en oeuvre de matériaux sains et écologiques, répondant à une analyse de cycle de vie (ACV) des plus performantes, afin de minimiser l’empreinte écologique globale de la construction, de l’utilisation et de la décontraction.