Après plusieurs expériences dans le milieu du luxe, Elsa Randé lance sa première collection de meubles en 2012. Elle choisit d'utiliser du fil de scoubidou comme élément principal de ses meubles qu'elle associe avec des matériaux nobles, tels que le chêne massif ou le Valchromat, (matériau composé de fibres de bois et teinté dans la masse) choisis pour leurs qualités physiques et esthétiques. Le fil y est utilisé de façon pratique, pour compartimenter des rangements, mais aussi esthétique par l’alliance de nombreuses couleurs vives avec le bois. Les deux matières se marient de façon très élégante grâce à une technique inédite : la couture sur bois. Elsa Randé propose de personnaliser chaque modèle de sa collection. En choisissant la couleur des fils, l'essence du bois, la forme des pieds ou encore la disposition des fils, chacun peut créer son propre meuble.Il devient alors possible de moduler tous les composants de l’objet afin d’obtenir un meuble qui nous ressemble. Pour cette collection Elsa Randé a tenu à s’associer avec des artisans français. Ses meubles voyagent entre les ateliers d’un ébéniste et d’un abat-jouriste avant d’être tressés à la main par la créatrice.