Depuis la création de son agence en 2008, Etienne Famin met sa maîtrise des projets complexes au service de clients exigeants, dans le respect de leurs impératifs financiers et environnementaux. Il intervient en particulier sur des opérations à haute performance énergétique, en construction neuve comme en rénovation.





Son architecture sobre et rationnelle manifeste un souci du détail et un réel attachement à la qualité des matériaux et des assemblages. A partir d’un contexte et d’un programme, Etienne Famin ordonne les éléments porteurs et les éléments portés pour créer des lieux intemporels doués de lumière, d'espaces ouverts et d’espaces verts.





Etienne Famin est architecte DPLG, conférencier à Sciences Po Paris et professeur à l'EPF de Troyes. Il est titulaire d'un MBA de l'ESSEC et d'un Master Stratégie et finance de l'immobilier de Sciences Po. Il est formé au BIM sur Revit.