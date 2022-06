Une architecture qui allie sensibilité, économie et environnement… pour vos projets dans la Drôme et dans les territoires proches. Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Lyon en 2001, fort de 5 années de projets très urbains en grande agglomération (architecture et urbanisme), j’ai posé mes valises dans la Drôme en 2007, pour me rapprocher de mes principales préoccupations : - Comment protéger nos territoires d’une urbanisation souvent inadéquate et mal maîtrisée ? - Pourquoi oublie t’on souvent les multiples enjeux qui entourent un projet de construction ? - Quel rôle peut jouer l’architecte ? Et pour y développer la démarche de projet qui me tenait à cœur : - recentrer l’habitat individuel au centre de ma préoccupation - écouter vos attentes et vos besoins - élaborer une démarche pragmatique et sensible - promouvoir une architecture et un patrimoine local - répondre aux contraintes économiques et énergétiques actuelles - construire ou rénover avec des matériaux durables et contemporains - développer un réseau de partenaires et d’outils performants - et aussi, parfois, déguster quelques bonnes ravioles…