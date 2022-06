L’architecture d'intérieur et la décoration se pense en termes de produits, d’espaces, de graphismes, de matières… Elle doit être globale. Chaque projet me pousse à penser dans cette globalité. Un meuble sur mesure, un motif mural, la colorisation d'une pièce, un escalier graphique, un agencement en lien avec les particularités de l'espace. Mon équipe d'artisans et moi réveillons et réinventons votre intérieur selon vos rêves.