Décoration et aménagement d'espaces chez les particuliers, salle de bains, cuisines...des prestations de décoration et d’aménagement qui s’adaptent à vos envies, vos besoins et votre budget. Du conseil personnalisé à la mission complète, je vous accompagne à chaque étape. Je mets à votre service mon savoir-faire pour faire de votre rêve une réalité - Visite conseils - Forfait: Décoration Intérieure et Aménagement - Forfait: mission complète.