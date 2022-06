3B Architecture est une équipe de trois architectes installée en Lorraine, à Nancy, se consacrant à l’architecture dans son sens le plus large, à savoir la conception et la réalisation de tous les espaces fabriqués par et pour l’homme sur l'ensemble du territoire français et même au delà. Notre équipe, jeune et créative, met ses compétences au service de chaque projet, petit ou grand.