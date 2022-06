Elsa Somano crée des objets lumineux en aluminium, de caractère, aux formes sobres.

Elsa transforme une matière brute en un volume architectural, forant des motifs, brossant ou laquant. Tous ces objets sont fabriqués à la main dans son atelier boutique. Chaque luminaire est unique. Elsa développe pour le particulier des luminaires sur mesure ou personnalisés. Elle conçoit du luminaire sur mesure en collaboration avec des architectes d’intérieur et décorateurs, mettant au service du professionnel son savoir-faire, son expertise en luminaire. ‘’La création et la mise en fabrication d’un objet lumineux se conçoivent comme un projet en architecture. Contrainte technique, harmonie du volume et des formes, unité entre esthétique et fonction d’éclairage sont associés à des éléments techniques, et font partie intégrante de la création.’’