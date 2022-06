Strata Architecture est un bureau d’architectes et d’urbanistes fondé par Pierre-André Bohnet et Diana Stiles à Genève en 1994, à la suite d’expériences professionnelles acquises au sein de bureaux d’architectes de renommée internationale. La combinaison des parcours suisses et néozélandais nous a conduits à réaliser des projets dynamiques, exigeants et d’échelles variées.

Le nom « strata » représente la diversité du travail de conceptualisation que le bureau met en pratique tant dans le design d’objets, les intérieurs, les bâtiments, qu’à l’échelle urbaine dans les paysages et les villes.

De plus, avec un nombre de collaborateurs talentueux, le bureau pratique l’ensemble des services requis au bon développement de projets et de conceptions de design au travers de réalisations, soit dans de nouvelles constructions ou lors de restauration et transformation de bâtiments. La philosophie du design Strata est basée sur l’utilisation de matériaux innovants, de couleurs et de recherche d’assemblages de formes et d’espace pertinents.

Le bureau a reçu un nombre de prix notamment le premier prix pour le concours international du re-développement de la faisanderie du Château de Prague, ainsi que le premier prix SOVALP pour le développement urbain et la revalorisation des terrains des chemins de fers suisses à Genève. Ces projets, parmi d’autres, ont été abordés avec une attention particulière à l’environnement et au contexte historique afin de les intégrer dans le paysage contemporain et urbain.

Strata Architecture a depuis longtemps collaboré au sein de groupes pluridisciplinaire d’artistes, des designers, d’architectes paysagistes et d’ingénieurs.

Le bureau est actuellement composé de 10 collaborateurs qualifiés de parcours différents qui réalisent les dessins 2D, 3D et les maquettes, effectuent des études de faisabilité, produisent les offres de soumissions, contrôlent les coûts budgétaires, sont responsables de projets et dirigent les chantiers.

Plusieurs langues sont pratiquées au sein du bureau dont le français, l’anglais, l’espagnol, le catalan, le portugais et le grec.

Aujourd’hui, nous comptons parmi nos clients des entreprises telles que Swisscom, Crédit Suisse, La Poste, CFF, Unilabs, Transports publics genevois, le Canton et la Ville de Genève et plusieurs communes autour de la région lémanique vaudoise, ainsi que les cantons de Fribourg et du Valais.