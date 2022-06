Je propose mes services de décoratrice d’intérieur sur Paris, la région parisienne, l'Yonne et l'Aube.

Chineuse, j’aime mélanger les genres et les époques. J’ai une sensibilité particulière pour les matériaux et les couleurs, des outils qui nous permettrons de retranscrire votre personnalité dans votre intérieur. Proche de mes clients, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels, mon seul désir est de vous proposer un intérieur unique et chaleureux, et surtout à votre image. Parce que la décoration est avant tout un métier d’observation, je serai à votre écoute et à celui de votre intérieur.

D’autres spécialités, indissociables de la décoration d’intérieur, viennent compléter la palette de mes connaissances. Photographie professionnelle, spécialisation dans la couleur en décoration, graphisme, typographie, autant de supports qui me font envisager le métier de décoratrice sous un angle nouveau, en ayant le souci de garder un œil neuf à chaque intervention, et de proposer au client le meilleur projet.