Créée après avoir été lauréate des Albums de la Jeune Architecture en 1993 puis de la Villa Médicis Hors les Murs en 1996, l’agence d’Architecture emmanuel Combarel dominique Marrec mène un travail de réflexion sur la définition d’un cadre de vie au travers du projet architectural. Matérialisation de cette pensée, l’architecture trouve ses fondements dans l’analyse des évolutions et mutations de notre société. La dynamique du projet passe par la structuration d’une attitude confrontée à un contexte, par le développement d’une réflexion à même de hiérarchiser les problématiques induites par un programme et un site. La qualité environnementale, le paysage, les usages, les modes de vie, les choix techniques sont ainsi autant d’éléments structurants des projets à mettre en résonance. Si une dominante peut être dégagée du travail de l’agence, c’est la volonté de proposer, dans une logique rigoureuse, une architecture simple, sobre, directe qui s’inscrit sans a priori, nostalgie ou préoccupation stylistique dans les thématiques environnementales et sociétales actuelles.