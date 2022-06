Nous avons fondé l’agence Antonini Darmon Architectes en 2006. Installée à Paris, notre structure de création est née de l’association de deux personnalités différentes et complémentaires. Nous proposons une lecture architecturale originale où chaque projet est conçu comme un parcours, avec son identité et sa propre dynamique. Notre architecture est contextuelle : fonctionnalité, rigueur et sobriété s’allient pour opérer la métamorphose du projet en un objet esthétique.