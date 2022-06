L’atelier eem est une équipe paysagistes, architectes et designers.

L’atelier eem créé en 2009, par Marc BLUME, Francesca LIGGIERI et Estelle NICOD est né de la rencontre entre différents parcours de paysage, architecture et design, enrichis de différentes cultures: d’Allemagne, d’Italie,de Suisse.

Nous sommes attentifs aux multiples aspects qui peuvent être à la base du désir de modifier et d’habiter notre environnement.

Et notre réponse repose toujours sur l’équilibre et sur les relations entre un territoire, sa signification à différentes échelles (maison, jardin, quartier, paysage ….) et ses habitants.

Le respect et la prise en compte d’un environnement est à nos yeux la condition indispensable à toute modification.

Notre démarche consiste à entrelacer savoirs et sensibilités dans chaque projet.