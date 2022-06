Créée en 2000 par Anouk Legendre et Nicolas Desmazieres, XTU est constituée d'une vingtaine de personnes rassemblant des compétences en architecture, urbanisme, design et recherche. Partie d'une expérience dominée par les équipements publics, principalement universitaires et de recherche, l'agence s'est diversifiée ces dernières années en réalisant des projets de logements environnementaux et des projets culturels et musées, en France et à l'étranger.

L'agence a réalisé le Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud (2011), le Pavillon de la France pour l'exposition Universelle de Milan en 2015 et La Cité du vin à Bordeaux (2016).