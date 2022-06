T design architecture est fondée à Paris en 2008 par

l’architecte Frédéric Thet. Né à Bordeaux, ce dernier est diplômé de l’Ecole d’architecture Paris-la-Seine, avec les félicitations du jury.

Formé dans de « grosses structures » d’architecture en y parcourant volontairement tous les services, il cultive en parallèle une forte démarche architecturale théorique au travers de multiples concours et projets personnels dans lesquels il injecte sa propre sensibilité.

De plus en plus attiré par l’indépendance, c’est en arpentant des petites agences dynamiques à taille humaine, et à la suite d’un concours confié et gagné chez atelier soa, qu’il crée T design architecture. Aujourd’hui, T design partage ses locaux avec « atom graphic », « Agnès & Agnès » et « Praxys », fondés par d’anciens élèves du même atelier, collaborateurs de concours d’architecture.

Ce regroupement, cette somme d’individualités complémentaires, nourrit aujourd’hui une certaine émulation qui pousse à développer une approche théorique basée sur un gros travail d’analyse, de recherches et d’écoute en amont de la conception.

T design revendique ainsi plus une méthode qu’un objet esthétique et signé. Puisant son inspiration dans d’autres domaines que l’architecture; art contemporain, design, graphisme, publicité, photographie, paysage et sociologie, le travail de l’agence consiste à formaliser une réponse sensible, poétique et toujours innovante, après analyse et respect du contexte. Ainsi l’agence matérialise t’elle toujours une certaine pluralité dans ses projets basés sur une forte étude analytique du paysage social et urbain dont l’objectif est toujours de mettre en lumière la richesse du lieu.

Par ailleurs motivée par une certaine responsabilité politique et territoriale, l’agence reste très soucieuse de l’impact environnemental de ses projets. C’est pourquoi, outrepassant la simple juxtaposition de cibles HQE, elle entreprend systématiquement des solutions favorables au développement durable. Ainsi travaille-t-elle toujours en étroite collaboration avec nombreux conseillers extérieurs sensibles à cette question.

L’agence a jusqu’ici mené des projets dans plusieurs domaines privés: réhabilitation, neuf, logements collectifs et individuels, tertiaires, aménagements intérieurs, paysagers, sièges sociaux d’agence de design de communication ou de production, et design de mobilier.

Aujourd’hui c'est le domaine public qui vient à s’intéresser aussi à ses travaux...