Originaire de Biarritz où son grand père était architecte, Pierre Bertin architecte est basé à Bordeaux et Bayonne.L'agence s'appuie sur sept années d'expériences partagées entre des projets de logements, d'équipements, de réhabilitations et d'architecture d’intérieure et sur des projets de grande échelle comme le grand stade de Lille métropole et le nouveau stade Beaublanc de Limoges ou des projets d'échelle plus réduite comme la réhabilitation d'une échoppe pour créer une architecture contextuelle,intelligente avec une réelle maîtrise des coûts .Pierre Bertin a fondé son agence d'architecture en 2012. Son double cursus universitaire en architecture (école d'architecture de Toulouse) et architecture d’intérieur (Mastére en architecture d'interieur à l'école des beaux arts de Toulouse) permet une approche globale et sensible du projet. Son travail débute par l’écoute attentive des demandes du client et procède à l'analyse de tous les éléments convergents afin de pouvoir donner une réponse la plus adaptée au lieu et a la demande du client.Nos domaines d'activité sont les suivants: logements individuels et collectifs, bureaux, équipements sportifs, réhabilitations, surélévations, extensions et bâtiments basse consommation.Pierre Bertin est membre du conseil d’administration du centre de formation des architectes et des paysagistes d'Aquitaine