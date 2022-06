L'agence a été créée en 2003 à Nantes. Représentatifs de notre travail, les projets présentés expriment notre approche architecturale. Chacun d’entre eux est vécu comme une nouvelle histoire. Abordés sans a priori formel, ils se nourrissent d’analyses sensibles et tentent de répondre à la préoccupation constante qui nous anime : créer un rapport évident, étroit au vivant. Plus d’espace, plus de lumière, plus de relations au paysage, plus de relations aux autres... Nous cherchons à affirmer une architecture du positif au travers d’un retour à l’essentiel. Nous entendons qu’elle soit affirmée et généreuse et que, libre, elle laisse place à l’imprévisible.