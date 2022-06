Les bois flottés de Gibus sont spécialisés dans la création artistique de meubles et d'objets en bois flottés et bois de palette. Les bois flottés proviennent des plages de Soulac sur Mer, chaque création est unique . Nous fabriquons également du sur- mesure pour l'aménagement intérieur après étude préalable. Nous fournissons également du bois flotté en vrac, toute dimension et tout volume en fonction du stock disponible.