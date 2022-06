Soin du détail, qualité des espaces, noblesse des matériaux, confrontation des matières, parcours émotionnel... symbolisent en quelques mots la production de l'agence nantaise AM architecture & Intérieur, née de l'association & de l'amitié de deux architectes Yann Massonneau & Jean-François Ardouin. L'agence a été créée en 1953 par Serge BLANLOEIL, architecte d'intérieur; l'activité a été reprise par Jean-François ARDOUIN en janvier 2000, en association avec Yann MASSONNEAU 2003. La société AM ARCHITECTURE emploie actuellement six personnes: les deux architectes co-gérants, ainsi que quatre salariés dont les diverses compétences complètent l'équipe de l'agence. Domaines d’activités : Les projets de l’agence sont très diversifiés : maisons individuelles neuves, rénovations et extensions, commerces, bâtiments d’enseignement, tertiaire, agencement d'intérieurs, réalisation de mobilier sur-mesure... Avec, pour chaque projet, une attention particulière portée aux détails, à leur parfaite adéquation aux usages et à leur finesse d'exécution.