Jeune décoratrice d'intérieur et chef d'entreprise à la tête d'Odosphère, je me passionne pour les ambiances intérieures depuis mon plus jeune âge.J'éprouve un véritable bonheur à découvrir l'univers des êtres et ce qui leur donne leur unicité et leurs particularités. Et c'est avec cette ouverture d'esprit que je me propose de vous accompagner dans cette démarche si intime et si intense qu'est la création de votre ambiance personnelle.