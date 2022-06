Diplômée de l'École CAMONDO - Paris (CESAI : Certificat d'études supérieures en architecture intérieure et produits d'environnement)

Laurence Faure est née en 1965. Elle débute ses études par la préparation du concours de l'Ecole Normale Supérieure pour Saint Cloud-Fontenay en lettres modernes. Après l'obtention d'une Licence et d'une Maîtrise en lettres modernes, elle commence un DEA en littérature comparée en même temps que les Beaux Arts. Admise au concours de l'école Camondo à Paris en 1988, elle passe plusieurs jury sous la houlette de différents architectes-designers comme Martine Bedin, Sylvain Dubuisson, Patrick Rubin ou Andrée Putman. Elle obtient un double diplôme en design produits d'environnement et architecture intérieure en 1993, sous la direction de Philippe Boisselier et de François Seigneur, alors concepteur du Pavillon de la France pour l'exposition universelle à Séville. Elle travaille ensuite pour différentes agences parisiennes, notamment chez Yann Brunel, pionnier de la démarche HQE et de l'ossature bois. Après s'être installée à son compte pour concevoir le projet de la médiathèque de Viry-Chatillon et travailler sur la rédaction d'articles pour différents magazines d'architecture, elle travaille ensuite à Lyon en tant que chef de projet en design et architecture intérieure pour l'agence Gervasoni, puis pour l'agence Vurpas et associés. Elle fonde en association sa première agence, Novi Loci, en 2000, puis fait cavalier seul pour fonder l'agence Laurence Faure en 2008.