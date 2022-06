Basé au cœur du bassin Annécien, l’Atelier d’Architecture du Paysage est un bureau d’études spécialisé dans le conseil et la conception d’aménagements paysagers.

Mené depuis 2013 par Aurélien Girard, l’Atelier bénéficie d’un savoir-faire accumulé depuis plus de 10 ans au sein d’agences reconnues en France et à l’étranger. Intervenant dans des domaines variés allant de l’échelle du jardin à celle du territoire, nous mettons nos compétences au service des particuliers, collectivités locales, promoteurs immobiliers et professionnels.