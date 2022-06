22 22 Édition Design est une;nouvelle maison d’édition ! Créateur et éditeur, le duo derrière 22 22 Édition Design, composé de Faridha Cardiet - El Gabsi et Jean Claude Cardiet, présente ses premières créations en septembre 2011 lors du Salon Maison&Objet Now.;Composée de mobilier, de luminaires et d’objets de décoration, la collection de 22 22 Édition Design est un mélange d’univers à la fois merveilleux, poétique, fantaisiste, et décalé ! Ces créations aux lignes épurées privilégient les belles matières et font appel au savoir-faire d'artisans français (porcelaine de Limoges, verre soufflé bouche, métal découpé laser, …). 22 22 EDITION DESIGN raconte des histoires au travers de ces objets et ses créations de 22 22 EDITION DESIGN s'adaptent à tous les décors et trouvent leur place dans des espaces sophistiqués ou évènementiels (hôtel, restaurant, spa, ...) et se distinguent du reste de la production internationale en conservant le rêve de départ : enchanter la vie par des histoires que racontent nos objets et dans une perfection de réalisation.

22 22 EDITION DESIGN is a new French publishing house located in Paris (France), which has only on philosophy turn life into a dream. The creations of the 22 22 EDITION DESIGN’s duo, composed of Faridha Cardiet - El Gabsi and Jena-Claude Cardiet, designer, have been shown to the public for the first time in September 2011, at the International Parisian show ”Maison & Objet”, in “Now” quarter. Composed of home furniture and decorative elements, the first collection of the new French brand is a blend of fancy, originality and poesy. Made from simple shapes and high quality materials the 22 22 EDITION DESIGN’s objects can fit in any décor and find their place in houses, hotels, restaurants …

The creativity of the designer associated to the expertise of the French craftsmen give wonderful and unique objects that tell a story, give pleasure and the desire to be used, watched, touched.

We want our clients to have a real blow of heart for our object; the imagination and fantasy are central to our work.