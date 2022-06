A la fois concepteur, technicien et maître d’œuvre, nous composons avec les formes et les volumes dans le but d’harmoniser un espace dont l’échelle est l’homme. Nous répondons de ce fait à un Art de vivre présent, en tenant compte des besoins, des attentes de la commande. Chef d’Orchestre de votre projet, ayant le souci du détail, Nous jouons sur la lumière, la couleur, le mobilier en apportant une dimension créative. Nos domaines d’interventions sont l’habitat individuel et/ou collectif, le Tertiaire, le Commerce, l’Hôtellerie et la Restauration. Vous avez le projet de vous lancer dans une activité commerciale ou libérale et vous souhaitez réaménager un local, nous sommes là aussi pour vous accompagner.. Vous possédez un bien ou vous êtes sur le point d’en acquérir, celui-ci ne correspond pas forcément à votre mode de vie, nous construisons et modifions l’espace pour qu’il réponde à vos attentes.