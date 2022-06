AAA CSC, est une agence d'architecture, d'aménagement et de décoration, dédiée entièrement à une clientèle privée. Les projets sont généralement de taille moyenne, et sont principalement de l'habitat individuel, des espaces de bureaux ou des galeries d'art. Les projets sont pour certains neufs, mais la majorité, en Ile de France sont des programmes de réhabilitation.

Nous ne cherchons pas à vous impressionner, mais souhaitons vous comprendre, vous connaitre et ainsi, avec votre cahier des charges répondre de façon esthétique, pratique et technique de la meilleure façon à vos attentes. Le meilleur projet, né d’une particularité, ou d’une contrainte qui seront moteur de notre créativité.

AAA CSC est une agence positive, qui cherche à offrir plus que des m2 , un état d’esprit, une façon de vivre. Nous souhaitons réaliser nos projets à partir des contraintes, tout en sachant conserver l’essentiel pour créer l’évènement, la sensation où la technique est un outil, mais pas une fin en soi. Nos projets sont à votre écoute, dédié à vos personnalités, vos vies et vos désirs et pour plus d’efficacité, nous travaillons toujours dans un rapport Qualité/coût/ émotion. Car, si le rêve passe par la réalité, l’architecture doit faire rêver tout en restant réaliste.