L'agence

Padeker est né de l’envie de dépasser les modes et de replacer l’individu et ses besoins au cœur des projets. Nous mettons notre savoir-faire et notre enthousiasme au service de votre bien-être. Nous vous proposons une vision contemporaine, personnelle, empreinte de couleurs, de textures, de formes et de matière, afin de donner un vrai sens à votre intérieur et à votre projet.

Notre force

Allier un savoir faire artisanal et technologique à la créativité.

Sur mesure

En fonction de votre mode de vie, de vos besoins, de vos envies et de votre budget, nous élaborons un projet qui vous ressemble et nous vous offrons un accompagnement personnalisé.