Diplômée de l’ENSAAMA en 1995 - Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliquées et des Métiers d’Arts – en architecture d’intérieur et de l’ENSAD en 1997 - Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - en mobilier.

Nolwenn Kevell crée son atelier en 2005 à Le Rheu, « cité jardin » à proximité de Rennes. Portée par le goût des autres et des lieux, Nolwenn Kevell explore le sens du lieu, les modes de vie, les besoins et les désirs des utilisateurs.Son approche de l’espace l’amène à créer des dispositifs pertinents à l’échelle de l’homme et à dépasser

les réponses aux besoins fonctionnels.

Nolwenn Kevell élabore une écriture architecturale –volumes, lignes, textures, couleurs, lumières- pour

susciter des sensations et emmener les utilisateurs dans un voyage sensoriel qui leur apporte du bien-être.