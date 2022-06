Décoratrice d'intérieur pour particuliers et professionnels.

Amoureuse des beaux intérieurs et de design, je guide mes clients vers une décoration adaptée à leurs goûts et à leur budget en apportant ma créativité et ma compétence.

Je m'appuie sur un logiciel 3D très performant qui permet de visualiser plus facilement le rendu des projets.

Les domaines d'intervention sont nombreux : je peux intervenir pour l'aménagement d'un lieu, son agencement, pour un choix de matériaux (sol ou mural), pour un choix couleur, pour une implantation lumineuse, pour le choix de mobilier, d'accessoires ou encore de textiles (tapis, rideaux).