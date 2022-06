Axel Schoenert a fondé l’agence francoallemande Axel Schoenert architectes en 1999 à Paris. Celle-ci développe ses activités dans les domaines de l’architecture, de l’architecture d’intérieur, du design et de la création de mobilier. Forte d’une équipe multiculturelle, la priorité qu’elle s’est donnée est de promouvoir une vision éclectique de son travail et de privilégier la diversification de la commande. Intervenant en France et à l’international dans les secteurs tels que les bureaux, hôtels, restaurants, spas, logements, bâtiments publics et équipements culturels, l’agence possède aussi bien un savoir-faire dans le neuf que dans le cadre de réhabilitations complexes.