carole chuffart architecte dipl.-ing (dplg)

carole vermont architecte d’intérieur CFAI

dotées d’une grande curiosité et d’une ouverture d’esprit sans frontière, nous avons l’habitude de nous associer avec un large réseau créatif afin de proposer une palette complète comme un bon vrai menu. Nos différentes approches dans la manière d’impliquer l’architecture nous motivent à transgresser les limites établies, sortir des carcans pour optimiser l’ambiance, l’espace et la lumière. L’idée forte, dans le respect du « Genius Loci », se révèle dans la découverte et l’usage de nouveaux matériaux, des techniques industrielles et traditionnelles appropriés. Nos créations s’attachent à produire du bien être, un équilibre entre l’audace et le familier, l’original et le fluide. Avec l’alliance de nos savoirs faire et connaissances spécifiques pour projeter, visualiser nous aimons présenter des concepts originaux dans leur intégralité, proposer des solutions innovantes à des problèmes complexes et les matérialiser.