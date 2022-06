Spécialiste du marketing digital et de la communication, Stéphanie CAUMONT a créé DKOmedia, agence 100 % médias sociaux. DKOmedia aide les entreprises à construire leur présence sur les réseaux sociaux et à identifier et à dialoguer avec leur communauté.

Elle gère et anime les comptes des entreprises sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter, Viadeo, Pinterest, Google+, Youtube…).

Elle propose des masterclass de perfectionnement sur les médias sociaux sur la thématique Lifestyle /Décoration avec des présentations d’études de cas et des séances de coaching. Ces masterclass ont été conçues pour les architectes, les décorateurs, les responsables marketing ou communication de marques de décoration.

Stéphanie CAUMONT est l’auteur de plusieurs livres consacrés à la décoration : L’Esprit Roulotte paru chez Rustica, Vivre Autrement : 30 habitats insolites en France chez Gründ et Des maisons pas comme les autres chez France Loisirs.