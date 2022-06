La sprl D. Gicart - J. Renaud & Associés, notre bureau d'études, se qualifie en matière d'architecture, d'urbanisme et d'expertise immobilière; il base son activité d'une part sur l'expérience acquise par ses administrateurs associés - Dany Gicart, diplômé en 1980 et Joël Renaud, diplômé en 1977, tous deux de l'Institut Supérieur d'Architecture de la Ville de Mons - et d'autre part, sur le dynamisme et le potentiel de travail des associés et collaborateurs, aujourd'hui au nombre de 10 personnes.

L'équipe de travail composée en 1992 exerça son activité durant 6 ans dans l'immeuble "Le Parvis", rue de la Grosse Pomme n°1 à Mons (Prix Sauvegarde et avenir de Mons en 1994), au pied de la Collégiale Sainte Waudru. L'activité fut transférée en juillet 1998 dans l'immeuble "La Savonnerie", rue A. Pêcher n°28 à Mons (reconversion d'un bâtiment industriel en logements et bureaux d'architecture par nos soins - Prix d'Architecture du Hainaut en 2000). Notre souci permanent de rester à l'écoute des maîtres d'ouvrage, de privilégier leurs souhaits et de respecter leurs budgets, nous a permis d'acquérir une certaine notoriété régionale. Nous participons régulièrement à des concours d'architecture ou appels d'offres de services et nous avons à ce jour plus de 1000 réalisations qui vont de la simple reconversion d'habitation au complexe administratif ou de logements. Notre premier rôle reste celui de conseil et d'aide apportés à la définition et mise au point des programmes en accord avec les budgets disponibles. Le second, qui reste l'essentiel de notre valeur ajoutée, est la création, la composition, la qualité des espaces mis en oeuvre. Viennent ensuite la définition, le contrôle, le suivi des dossiers où notre rôle est souvent assimilé à celui de chef d'orchestre qui doit garder la cohérence du projet par rapport aux interventions de plus en plus nombreuses de spécialistes.