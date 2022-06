Alternant les reportages en France et à l’étranger, je travaille pour les magazines internationaux les plus prestigieux ou dans l’édition. Depuis 2005, j'ai développé une activité corporate au service des entreprises pour lesquelles je mets mon savoir-faire photographique et rédactionnel à leur service. J'ai collaboré avec de nombreux magazines et journaux, tels que, notamment, Airon, Cousteau Society Magazine, le Daily Telegraph, l’Express, Le Figaro Magazine, Géo, Le Nouvel Observateur, Le Pèlerin, Le Point, Marianne, National Geographic, Newlook, Newsweek, Paris Match, Photo, Terre Sauvage, Time Magazine, Valeurs Actuelles, VSD... J'ai collaboré à de nombreux ouvrages dont : Des maisons pas comme les autres aux éditions France Loisirs, Vivre autrement : 30 habitats insolites en France aux éditions Gründ, La France étrange et secrète aux éditions Déclics