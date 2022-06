A propos de Fleur de Soleil

L'avenir de Laurence Le Crocq, diplômée d'HEC, semblait tout tracé, tracé dans des grands groupes au service marketing... et pourtant! C'était sans compter sur l'énergie et les idées de Laurence!! Un jour, après avoir cherché et recherché une nappe (jolie de préférence!), Laurence a le déclic: RIEN n'existe!! Et s'est ainsi que Fleur de Soleil a vu le jour (certainement par un jour ensoleillé), en Avril 2005, pour offrir à tous ceux et celles, qui souhaitent égayer leur intérieur, des nappes aux motifs frais et colorés.

Petit à petit, la collection de Fleur de Soleil s'est agrandie/développée autour des dessins réalisés soit par Laurence, elle-même, soit en collaboration avec des créateurs à la suite d'un coup de cœur et dont elle apprécie particulièrement le style: Léonor Mataillet pour ses motifs fleuraux très raffinés, Dominique Corbasson pour sa vision gourmande et festive de Paris, illustrée avec humour...

Nos valeurs

Une fabrication française:

Attachés à la tradition industrielle, nous souhaitons préserver à notre échelle (même petite!), le savoir-faire français. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos partenaires: imprimeur, enducteur, atelier de confection et magasins distributeurs (pour créer une vraie relation durable et de confiance avec chacun).

Si le coton est cultivé en Europe de l'Est, il est ensuite tissé en France et plus précisément en Haute-Loire. A l'origine, tous nos tissus était imprimé en France, mais en 2009, malheureusement beaucoup d'imprimeurs ont fermé. Aujourd'hui, la majorité de notre collection est imprimée et enduite dans les Vosges et le reste est réalisé à Milan. Nos fournisseurs ne sont jamais choisis au hasard, ils ont tous en commun leur structure familiale et un savoir-faire unique perpétuellement amélioré grâce à leur capacité d'innovation.

Le respect de l'environnement

Nous attachons une grande importance à notre empreinte environnementale c'est pourquoi l'impression de notre coton est certifié par Certitex-Eco, centre de certification indépendant qui vérifie que les produits sélectionnés correspondent aux normes environnementales les plus récentes.

Le tissu est ensuite traité pour être imperméable et anti-tâche avec une enduction acrylique sans solvant. En effet, l'utilisation du PVC (produit non recyclable) est de plus en plus critiquée pour ses effets cancérigènes. Quant aux solvants, leurs émanations sont toxiques.

Un engagement social

Puisque nous aimons travailler dans la gaieté et la bonne humeur, puisque nous aimons proposer des produits qui respirent la joie de vivre, pourquoi ne pas en faire profiter d'autres? C'est pourquoi nous avons choisi comme atelier de confection un CAT (Centre d'Aide par le Travail), situé au Mans, pour donner l'opportunité à des handicapés, souffrant de schizophrénie, d'avoir une activité rémunérée et adaptée à leur maladie. Le CAT gère la confection et l'envoi des commandes ce qui permet à ces personnes de mettre en valeur leur caractère consciencieux propre à leur maladie. Et ils sont contents de participer à la fabrication de nos produits colorés et variés!

Notre gamme

Les motifs: Chaque motif existe en rouleau de 15m à la coupe ou en produit confectionné.

La laize est de 160cm en coton enduit et de 170cm en coton.

Les produits: Fleur de Soleil offre une grande variété de produits autour de l'art de la table( nappe, chemins de table, sets de table, serviettes...), de la décoration (rideaux, coussins, poufs...) et des accessoires (sacs, tabliers...). Et pour les plus manuelles, tous les patrons de nos produits confectionnés sont disponibles!