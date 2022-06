Home Staging Déco est le spécialiste du Home Staging et du Coaching Déco en Belgique. Dans le cadre du Home Staging, nous nous occupons de vous fournir des solutions afin d'accèlerer la vente de votre bien et d'en maximiser le prix, ainsi nous désencombrons, dépersonnalisons et pouvons vous proposer des petits travaux afin de rendre votre bien le plus neutre possible.

Dans le cadre du Coaching Déco, nous vous proposons via vues 3D des projets de décoration qui respecteront votre budget et vos envies. Grâce à notre réseau de perosnnels et de fournisseurs, nous sommes à mêmes de répondre à toutes vos demandes, nous pouvons également suivre votre chantier afin de vous faciliter la vie.