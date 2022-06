IND Architecture est une structure dont l’ambition est d’offrir à ses clients une architecture franche, contemporaine, fonctionnelle et responsable. Ses compétences s’appliquent dans des domaines divers, tels que les commerces, centres urbains, complexes industriels, bureaux, équipements collectifs et habitat. Sa connaissance pointue du milieu architectural français, alliée à l’expérience internationale de ses collaborateurs, font d’INDarchitecture un interlocuteur privilégié et durable pour vos projets en France et à l’étranger.