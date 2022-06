L’ATELIER, expert en architecture d’intérieur depuis 2001

•L’atelier est composé d’architectes DPLG et d’intérieur aux multiples compétences

•L’équipe a réalisé plus de 175 projets •L’agence sublime habitats et espaces de travail

•Nos architectes vous accompagnent tout au long de votre projet à Paris et dans toute la France

NOTRE APPROCHE : Notre démarche est à la fois globale et sensible au détail. Elle s’appuie sur la compréhension très fine de votre projet de vie, de votre univers esthétique et de votre imaginaire.

NOS POINTS D’ATTENTION

•Bien être chez soi et au travail

•L’optimisation de la lumière

•Le choix des matériaux et des couleurs pour une écriture harmonieuse et soignée

NOTRE EXPERTISE

•La restructuration de grands appartements et modifications complexes de bâtiments, reprise de structure et charpente

•L’optimisation de petits espaces

•La réorganisation de nouveaux espaces dans une structure existante

•L’extension de bâtiments

Reportage maison France 5 : http://architecture.sylviecahen.com/architecture/...

Reportage visite guidée d'un appartement Rêve de combles en 360° : https://www.revedecombles.fr/inspirer/video-360-u...