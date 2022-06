Diplômée d'un bac +5 en Design d'Espace, j'ai créé Agence C+Design en mai 2011 située à Vitry le François et Reims. L'architecture d'Intérieur, le Design & la Décoration sont mes domaines d'interventions où mon but est de concevoir des espaces personnels, créatifs, fonctionnels et esthétiques. Mes services sont destinés aux particuliers et professionnels. Du simple conseil à la mission partielle, du suivi de chantier à la réception, couvert par mon assurance décennale, mes prestations répondent à tous vos besoins, vos envies en tenant compte de votre budget.