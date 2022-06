NAS Architecture est une agence fondée en 2013 à Montpellier par Hadrien Balalud de Saint Jean, Guillaume Giraud et Johan Laure. Forts de leurs expériences personnelles, la création de l’agence est la suite logique d’un travail commencé depuis des années grâce à de nombreuses participations à des concours nationaux et internationaux. Ces concours ont permis de créer un groupe soudé et cohérent. Grace à cela l’agence s’appuie sur des compétences acquises sur le long terme, favorisant une approche responsable dans un échange continu avec le contexte.

Ainsi, NAS architecture s’applique à travailler sur une multitude de projets sans distinction d’échelle ou de lieu, dessinant, avec la même implication, des pavillons d’installation et des projets urbains. Chaque projet devient alors l’occasion d’appliquer une posture au lieu, à une société, afin d’ouvrir un discours avec les différents acteurs du projet. L’agence NAS architecture développe une vision de l’architecture en adéquation avec le site dans lequel elle prend place. Le projet se veut en conséquence résolument praticable et fonctionnel tout en nourrissant l’ambition de devenir identifiable au sein des lieux où elle est conçue. Ils prônent une ouverture et une réponse aux attentes, chaque projet est unique de par les nombreux facteurs qui le compose.

La dynamique d’un projet se fonde alors sur une envie de développer les qualités et les usages d’un lieu tout en utilisant les contraintes à leurs avantages. L’agence se veut attentive au contexte et utilise le paysage, les modes de vie et les spécificités techniques de la région comme éléments à mettre en résonance au sein d’un programme donné. La conception des lieux de vie doit être pensée en adéquation avec les attentes contemporaines de notre société.