« Stimuler les sens, concilier l'utile, le poétique, l'esthétique, le symbolique, améliorer le quotidien, éviter le superflu, telle est la philosophie de l'Agence AR-QUO. L'architecture doit donner du sens à un lieu et créer une émotion. »

Fondée en janvier 1999 par 2 architectes de culture et de formation différente mais complémentaire, Jean-Louis JEREMIE (architecte agréé depuis 1983), Patrice CAGNASSO (architecte DPLG depuis 2000 et diplômé en Haute Qualité Environnementale), AR-QUO est une agence pluridisciplinaire qui évolue dans de nombreux domaines : Industriel, tertiaire, culturel, scolaire, habitat collectif et individuel.