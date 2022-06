Je suis un photographe indépendant spécialisé en architecture.

Depuis dix ans j'accompagne dans leurs projets des agences d’architecture, designers, artistes, musées, et entreprises les plus innovants du présent et de l'avenir.

Mes photographies ont pour but, grâce à un éclairage avantageux et une composition claire, de souligner les éléments fondamentaux du projet, de valoriser les techniques et les matériaux employés, afin de fournir aux concepteurs des images saisissantes et durables de leur travail.

Entre autres références, je suis intervenu ces dernières années pour la communication de grands projets internationaux :

- Construction du port de Shanghai de 2008 à 2010

- Aménagement des rives du fleuve Huangpu à Shanghai en 2010

- Pavillon des Pays-Bas à l’Exposition Universelle de Shanghai en 2010

- Aménagement intérieur de la nouvelle Ambassade de France à Pékin en 2011

Je réalise également depuis 2007 les visuels de communication des Apple Store en France.

Communiquer les intentions du concepteur dans une photographie implique une parfaite connaissance de sa philosophie. Pour cette raison, comme première approche d'un nouveau projet, je commence par échanger des idées et examiner des plans, des croquis et des illustrations. Cette prise de conscience, couplée à une sensibilité pour les sciences et une connaissance précise de l'architecture et des arts, constitue ma méthode pour produire des photographies convoyant une esthétique moderne et un message clair.

Dans l'intention de procurer des images fidèles et de haute qualité pour toutes les utilisations du concepteur (publications, expositions, ...), mon travail inclut un service professionnel de retouche et de post-production.