db

design est un laboratoire de recherche implanté en région parisienne. Son fondateur David Bitton, architecte de formation, s’intéresse dès le début de ses études, à l’univers végétal. Plutôt que d’essayer d’effacer la transition entre intérieur et extérieur (concept déjà acquis par les grands maîtres de l’architecture contemporaine), il essaie de ramener la végétation à l’intérieur de ses réalisations. Influencé par des architectes tels que John Lautner ou encore Richard Neutra, il part en Californie pour étudier et travailler durant sept années dans ce paradis exotique moderne qu’il affectionne tout particulièrement. A son retour, il crée db design, agence d’architecture proposant également des services d’aménagement intérieur et paysager. Il propose à ses clients désireux de le suivre, une démarche de

végétalisation de l’espace.